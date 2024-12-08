Росія не зважає на втрати заради мети захопити Покровськ — ISW

Командування Збройних сил РФ, ймовірно, продовжуватиме жертвувати технікою та живою силою заради тактичних територіальних досягнень з нестійкою швидкістю під час наступальних операцій по захопленню Покровська до 2025 року. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW)

В Інституті переконані, що Кремль навряд чи відмовиться від наступу на Покровськ навіть ціною серйозних втрат, адже це підтримує ширшу російську довгострокову мету захоплення всієї Донецької області.

В ISW зазначили, що росіяни відновили наступальні операції, спрямовані на захоплення міста Покровськ у Донецькій області. Армія РФ здійснила поворотний маневр з півдня після успішного розширення своїх позицій на південь та південний схід від міста.

Зазначається, що в кінці листопада 2024 року російські війська, включаючи елементи 15-ї мотострілецької бригади (2-а загальновійськова армія, Центральний військовий округ), почали просуватися далі на захід і північний захід від Селідового (на південний схід від Покровська) вздовж лінії Петрівка — Пустинка — Жовте на південь від Покровська. Це відбулося після того, як агресор переважно зосередив свої наступальні зусилля на розширенні переднього краю на південь від Селідового та ліквідації позицій ЗСУ на північ і південь від Курахового.

В ISW зазначили, що нещодавно російські війська захопили Новопустинку (на південний захід від Покровська та на захід від Жовтого) і просунулися до південної околиці селища Шевченка (на північ від Жовтого). на північ від Новотроїцького (на захід від Новопустинки) та вздовж траси Т0515 Покровськ — Константинополь у напрямку Шевченка.

Російські військові блогери повідомили, що бої продовжуються у напрямку Шевченка і в центрі селища, а також що російські війська або просунулися на північ Новотроїцького, або захопили все селище.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська просунулися в Торецьку та ще поблизу п'яти населених пунктів на Донеччині.