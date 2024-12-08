Бійці ЗСУ зачистили один із кварталів у Часовому Ярі Донецької області

Українським військовим вдалося зачистити один із кварталів у місті Часів Яр Донецької області. Карта DeepState

Українські військові зачистили один квартал міста Часів Яр Донецької області. Ситуація на цьому напрямку залишається складною. Про це повідомив представник пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Андрій Полухін в ефірі «Суспільного».

«На даний момент одна з успішних операцій — це зачистка одного з кварталів міста Часів Яр від ворожої піхотної групи, якій вдалося пройти через Канал і закріпитися в одній з руїн. Наші хлопці зайшли на територію і зачистили кілька будівель», — сказав він.

Полухін зазначив, що поки що не фіксуються значні зміни в тактиці агресора, оскільки бої продовжуються в межах міської смуги.

«Противник намагається штурмувати позиції наших захисників у районі міста Часів Яр, намагається їх і обходити, і використовує малі піхотні групи як ДРГ, які намагаються зав'язати бій у тилу, за спинами наших захисників», — пояснив військовий.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська просунулися в Торецьку та ще поблизу п'яти населених пунктів на Донеччині.