В окупованому Мар'їному знайшли базу російських військових

У Мар'їному знайшли базу російських військових. Фото: АТЕШ

У Чорноморському районі Криму український рух опору «АТЕШ» зафіксував приховане місце дислокації російських військових та техніки у Мар'їному. Про це повідомляє телеграм-канал руху.

Військова техніка у Мар'їному. Фото: АТЕШ

«Ра**сти розмістили свою техніку та особовий склад на одній із баз відпочинку. На стоянці виявлено броньовані УРАЛИ, квадроцикли та мотоцикли, які використовуються окупантами», — йдеться у заяві опору.



За інформацією «АТЕШ», розташоване це «затишне місце» на вулиці Зеленій.

Координати: 45.3449349486, 32.70919012 військ РФ. Фото: АТЕШ

«Окупанти добре знають, що розташовувати війська на цивільних об'єктах є злочином, але продовжують нехтувати законами та звичаями війни, а також наражають мирне населення на небезпеку», — наголосили агенти руху.

Нагадаємо, у Підмосков'ї партизани влаштували диверсію на ключовій залізниці: логістику військ РФ порушена.