Морські дрони СБУ атакували російські вертольоти та літаки в Керченській бухті

Морські дрони атакували вертольоти й літаки РФ у Криму. Фото: кадр із відео

З'явилися деталі нової унікальної спецоперації СБУ в ніч з 5 на 6 грудня, коли група морських дронів «Sea Ваby» розпочала бій з російськими гелікоптерами, літаками та патрульними катерами «Раптор», які намагалися їх перехопити. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.







«Російські пілоти вважали себе мисливцями й розраховували на легке полювання, але саме вони стали здобиччю, тому що морські дрони відкрили вогонь у відповідь. На новітніх "Sea Baby" було встановлено великокаліберні кулемети з балістичними програмами автоматичного наведення та автозахоплення цілей», - йдеться у повідомленні.



Перехоплений російський радіообмін свідчить, що на бортах гелікоптерів є вбиті та поранені. Самі ж гелікоптери зазнали значних пошкоджень і тепер потребують капітального ремонту.



Також дрони СБУ вразили баржу, яка перевозила військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту.



Зазначається, що «Sea Baby» — це багатоцільова платформа, на якій може розміщуватися різна зброя: як ракетні системи залпового вогню, так і літаючі дрони та крупнокаліберні кулемети.



«Результатів нашої роботи насправді набагато більше, ніж ми можемо показати зараз, але всьому свій час», — зазначають у 13 Головному управлінні Департаменту військової контррозвідки СБУ.

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