Україна отримає партію гаубиць CAESAR

В оборонному відомстві Данії анонсували передачу Україні самохідних артилерійських установок CAESAR французького виробництва. Про це повідомили у пресслужбі.



«Артилерійські системи мають великий попит в Україні, тому я радий, що Данія тепер може сприяти тому, щоб Україна отримала більше артилерійських знарядь уже наступного року», — зазначив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.



Як зазначається, раніше повідомлялося, що артилерійські знаряддя будуть поставлені 2026 року, але тепер Україна може отримати систему озброєння вже у 2025 році.



«Війна в Україні перебуває у критичній фазі. Вкрай важливо, щоб ми максимально підтримували Україну. Європі необхідно включитися в роботу, і сьогоднішнім пакетом пожертв ми допомагаємо данській стороні задовольнити конкретні запити України та ще раз показуємо, що Данія знаходиться на передньому краї боротьби України за свободу. Я сподіваюся, що більше країн наслідуватимуть цей приклад», — резюмував глава оборонного відомства.



Довідка



САУ Caesar — це 155-мм гаубиця, встановлена на шасі вантажівки Renault Sherpa 10 із броньованою кабіною. Самохідка оснащена знаряддям TR F1 калібру 155 міліметрів із системою керування вогнем SIGMA 30. Французька армія застосовувала установки Caesar у 2009 році в Афганістані, а також у Туарегському повстанні 2013 року. Крім того, у 2016-2019 роках ці САУ були залучені у ході військової операції в Іраку та Сирії.



Раніше ми писали, що друга партія F-16 для України від Данії вже в Україні.