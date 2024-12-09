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Хто такий Сергій Євсюков — підірваний начальник Оленівської колонії в Донецьку

09 грудня 2024, 13:00

Хто такий Сергій Євсюков — підірваний начальник Оленівської колонії в Донецьку

Сергій Євсюков керував Оленівською колонією в момент теракту проти військовополонених азовців. Фото: mipl Сергій Євсюков керував Оленівською колонією в момент теракту проти військовополонених азовців. Фото: mipl

Сьогодні, 9 грудня 2024 року, в окупованому Донецьку на Університетській вулиці вибухнув позашляховик Toyota, в якому знаходився ексначальник Оленівської колонії Сергій Євсюков. Пізніше у РФ підтвердили його загибель.

Євсюков Сергій Володимирович народився 14 грудня 1974 року у місті Світловодськ Кіровоградської області. Проте зареєстрована його адреса Світлодарськ Донецької області.

За даними СБУ, з початку повномасштабного вторгнення РФ і до кінця липня 2022 року він причетний до тортур над понад 100-ю полонених бійців ЗСУ. Для тортур над потерпілими їх відводили до спеціально створеного на території колонії «дисциплінарного ізолятора».

Колишній керівник окупаційної «Волноваської виправної колонії» (відома як Оленівська колонія) часто проводив знущання з військовополонених відразу ж після їхнього прибуття на місце утримання.

«У його катівнях до людей застосовували різні види фізичного насильства та чинили психологічний тиск, які супроводжували постійними погрозами "повільного" вбивства», - додали в СБУ.

Відомо, що для «конвоювання» людей у катівні фігурант залучав свого підлеглого — «молодшого інспектора з відділу нагляду» окупаційної в'язниці, який також брав участь у тортурах з військовополонених.

До 2014 року Євсюков був начальником сектору розшуку у Горлівському райвідділі розформованої міліції Донецької області. Був майором, очолював сектор боротьби з торгівлею людьми та злочинами проти моральності. У сфері впливу була боротьба з порноіндустрією.

Якийсь час після Горлівки Євсюков працював у міліції в окупованому Донецьку. А потім, за непідтвердженою інформацією, у так званому арбітражному суді «ДНР», звідки, ймовірно, перейшов на роботу начальника Оленівської колонії.

Під час окупації частини регіону він залишився на території міста та згодом пішов на співпрацю з місцевою окупаційною адміністрацією РФ. На початку 2022 року зловмисник став керівником створеної агресором Оленівської колонії та пробув на цій «посаді» до кінця липня.

Минулого року російська «Медуза» писала про цю колонію. Зокрема, журналісти з посиланням на волонтера Станіслава Глушкова, розповідала про садистські нахили Євсюкова.

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«Євсюков Сергій Володимирович, на мою особисту думку, один із найстрашніших катів, який керує всім цим табором. Він неодноразово казав нам, що ми залишимося там щонайменше на 10 років і нашим дітям, нашим сім'ям скажуть, що ми полетіли в космос. Чи ми військові льотчики, які загинули», — розповідав тоді Глушков.

Немає сумнівів у тому, що начальник колонії Сергій Євсюков знав про організацію масового вбивства військовополонених в Оленівці, здійсненного російськими окупаційними військами у ніч на 29 липня 2022 року. Саме про Євсюкова, його заступників та наглядачів опитані говорять як про тих, хто перші години після вибуху, перебуваючи поряд, просто пили каву.

«Начальник зі своєю свитою стояв, сміявся, пив каву і кричав: "Завали його, або ми тебе зараз завалимо". Весело йому було», — згадує Хасан.

Він впізнав Євсюкова за фото. Євсюков до 29 липня 2022 року виконував функції начальника виправної колонії № 120. Його і раніше по фото впізнавали колишні військовополонені та цивільні, опитані МІПЛ.

Після теракту в Оленівці Євсюкова відсторонили від управління колонією, понизили до рівня заступника начальника, а начальником поставили іншу людину — одного з його заступників.

За даними російських журналістів, «хазяїн», як називали Сергія Євсюкова — це лише пішак. На території Оленівської колонії у приміщенні так званого клубу вдень постійно перебували співробітники Федеральної служби безпеки РФ, Головного розвідувального управління РФ, а також представники Федеральної служби виконання покарань Росії.

Командир «Азову» Денис «Редіс» Прокопенко прокоментував загибель екскерівника Оленівської колонії.



«Ворог має відчувати постійну небезпеку не лише на лінії бойового зіткнення, а й в тилу. Відповідальні за катування та вбивства наших військовополонених, ті, хто віддають та виконують накази нищити мирні українські міста, виконавці та замовники показової страти азовців в Оленівці мають пам'ятати, що жоден їхній злочин не залишиться безкарним. Тікати їм нікуди, і сьогодні вони в цьому переконались», - сказав він.

Нагадаємо, журналіст Станіслав Асєєв розповів про подробиці арешту колишнього начальника катівні-в'язниці «Ізоляція» в окупованому Донецьку Дениса Куликовського.

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