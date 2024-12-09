Обстріл РФ у Донецькій області: загинув енергетик

В результаті російського обстрілу, сьогодні загинув енергетик у Донецькій області. Про це повідомили на офіційному каналі Міністерства енергетики України.



«Сьогодні вранці ворог знову обстріляв одну з ТЕС на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинув слюсар станції Кіляров Володимир Вікторович 1959 року народження. Двоє працівників станції отримали поранення», — йдеться у заяві Міненерго.

Слюсар станції ТЕС Кіляров Володимир Вікторович 1959 року народження. Фото: Міненерго

Раніше повідомлялося, що у більшості регіонів України діють графіки відключення світла.