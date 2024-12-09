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«Верховний суд ДНР» виніс вирок дев'яти морпіхам ЗСУ: окупанти їх звинувачують в «обстрілі житлових будинків»

09 грудня 2024, 21:19

«Верховний суд ДНР» виніс вирок дев'яти морпіхам ЗСУ: окупанти їх звинувачують в «обстрілі житлових будинків»

Фейковий «Верховний суд ДНР» виніс «вирок» у кримінальній справі стосовно військовослужбовців 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Андрія Шестака, Назарія Мороза, Владислава Яворського, Вадима Шульги, Сергія Ямпольського, Максима Колбасіна, Дмитра Шалара, Володимира Пензіна та Костянтина Романюка. Про це стало відомо із повідомлення так званої «прокуратури ДНР».

Окупанти визнали їх винними в «обстрілі житлових будинків».

«У березні 2022 року військовослужбовці, перебуваючи на вогневій позиції на території металургійного комбінату «Азовсталь», із застосуванням реактивної системи залпового вогню «Град» обстріляли житлові будинки селища Старий Крим під Маріуполем. Внаслідок обстрілу були пошкоджені понад 10 будинків. Розмір матеріальних збитків склав понад 1,4 мільйона рублів», – заявили у фейковому відомстві.

Загарбники «засудили» Шестака, Яворського, Шульгу, Ямпольського, Колбасіна, Пензіна, Романюка до 24 років позбавлення волі, а Мороза – до 28. Відбуватимуть покарання вони будуть у виправній колонії суворого режиму. Шалара «засудили» до довічного позбавлення волі із відбуванням покарання у виправній колонії особливого режиму.

Нагадаємо, що у травні «Верховний суд ДНР» виніс «довічний вирок» військовим ЗСУ, яких окупанти звинувачують у «замаху на вбивство» мирних жителів Маріуполя.

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