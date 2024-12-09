Головне за день: РФ захопила селище під Покровськом. У Донецьку вбито начальника колонії

Політика



Обраний на пост президента США Дональд Трамп закликав до «негайного припинення вогню» в Україні та закликав сторони розпочати переговори на своїй онлайн-платформі Truth Social. За словами Трампа, президент України Володимир Зеленський готовий укласти «угоду» з Росією, щоб «покласти край божевіллям». Трамп оцінив загальні втрати у війні Росії та України в 1 млн солдатів.



Економіка



Російська Федерація з початку широкомасштабної війни витратила понад 200 мільярдів доларів на війну проти України. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін під час Національного безпекового форуму Рональда Рейгана в Каліфорнії.



Суспільство



В окупованому Донецьку на Університетській вулиці вибухнув позашляховик Toyota, в якому знаходився екс-начальник Оленівської колонії Сергій Євсюков. Пізніше у РФ підтвердили його загибель. За даними СБУ, він причетний до тортур понад 100 українських військових. До 2014 року Євсюков був начальником сектору розшуку у Горлівському райвідділі розформованої міліції Донецької області.



Так званий «верховний суд ДНР» виніс «вирок» у кримінальній справі стосовно військовослужбовців 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Андрія Шестака, Назарія Мороза, Владислава Яворського, Вадима Шульги, Сергія Ямпольського, Максима Колбасіна, Дмитра Шалана Романюка. Їх засудили від 24 до 28 років ув'язнення.



Видання The Washington Post написало , що нібито під тиском Вашингтона в Україні замислюються про призов18-річних або можливий компроміс — зниження призовного віку до 20 років. Член комітету ВР з питань національної безпеки Федір Вениславський запевнив, що це питання не розглядається.



У Часовоярській громаді Донецької області залишається менше 300 мешканців, евакуація продовжується. Обстріли не припиняються, окупанти б'ють по місту, намагаючись зрівняти його із землею.



Бойові дії



Росармія знову обстріляла одну з ТЕС у Донецькій області, загинув слюсар станції, ще двоє працівників отримали поранення.



Російська армія продовжує чинити тиск на селище Шевченка та підбиратися до міста Покровськ Донецької області. За даними аналітиків DeepState, окупанти просунулися між селищем Шевченка та селом Відродження та збільшили зону контролю на південних околицях Шевченка.



Лейтенант ЗСУ із позивним «Алекс» повідомив , що росіяни окупували селище Шевченка під містом Покровське. За його словами, невелика частина селища знаходиться у «сірій зоні», але українських військ зараз там немає.



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