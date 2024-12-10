Російські військові ламають човни, уникаючи штурму островів на Дніпрі

Агент руху «АТЕШ» у складі ЗС РФ на Придніпровському напрямку повідомляє, що серед російських військовослужбовців зростає кількість випадків саботажу, спрямованого на уникнення відправки на штурми островів у дельті Дніпра.



«Солдати навмисно ламають мотори, пробивають гумові човни та навіть передають координати Силам оборони України щодо розташування човнових баз і запасів палива. Відомо, що у 126-й окремій бригаді берегової оборони ЗС РФ зафіксовано три службових розслідування, пов'язаних із саботажем», - ідеться в повідомленні.



В українському опорі визнали, що для російського командування подібна поведінка військовослужбовців РФ стала справжньою проблемою. Раніше повідомлялося, що в окупованому Мар'їному знайшли базу російських військових.