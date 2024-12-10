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Армія РФ просунулась поблизу 10 населених пунктів — DeepState

10 грудня 2024, 08:08

Армія РФ просунулась поблизу 10 населених пунктів — DeepState

На карті DeepState видно, що війська РФ просуваються в Новотроїцькому та Шевченко Донецької області На карті DeepState видно, що війська РФ просуваються в Новотроїцькому та Шевченко Донецької області

Російські війська продовжують просуватися по всій лінії фронту, здійснюючи наступ. За останню добу агресор просунувся одразу біля десяти населених пунктів. Про зміни на лінії фронту аналітики проекту DeepState повідомили у ніч проти 10 грудня.

Зазначається, що росіяни мали певний успіх біля Новооленівки.

Аналітики також стверджують, що противник просунувся поблизу Вознесенки.

Також зазначається, що росіяни продовжують тиснути на українських військових поблизу Плехового Суджанського району Курської області.

ЗС РФ наступають і біля Олександрії.

Аналітики проекту також зазначають, що російські військові мали певне просування у районі Гродівки.

Давлять росіяни на українські війська також поблизу населеного пункту Відродження та Шевченко Покровського району.

Противник також наступає біля Петрівки та тисне на українських військових у Сонцівці.

Росіяни наступають і в Новотроїцькому.

«Врятуйте Покровськ від командувача ОТУ "Донецьк"», — додали аналітики, коментуючи ситуацію на Покровському напрямку.

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