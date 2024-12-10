Зеленський відповів на заклики США зменшити вік мобілізації в Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прокоментував дискусії щодо можливого зниження призовного віку до 18 років. У своєму Х-акаунті 10 грудня він наголосив, що основним завданням країни має бути забезпечення армії сучасною технікою та підготовка особового складу, а не залучення молодих солдатів для компенсації нестачі ресурсів.

«Ми не повинні компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів. Пріоритетом мають бути постачання ракет та зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні. Метою має бути збереження якнайбільшої кількості життів, а не збереження зброї на складах», — йдеться у повідомленні Зеленського.

Глава держави наголосив на необхідності спільної роботи над завершенням війни в Україні.

«Саме на цьому ми зосередилися під час зустрічі в Парижі, і це була дуже продуктивна розмова. Я ще раз висловлюю подяку Президенту Макрону за його організацію, а також глибоку подяку президенту Трампу за його тверду рішучість завершити цю війну справедливо. Це правильний підхід, і важливо, щоб усі деталі були ретельно опрацьовані, щоб забезпечити справді міцний мир», — додав президент.

Зеленський зазначив, що успіх у завершенні війни можливий лише за єдності США, Європи та світової спільноти.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 9 грудня представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що у разі зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років, всі новобранці будуть повністю забезпечені необхідним спорядженням.