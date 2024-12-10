Війська РФ обстріляли Донецьку область: двоє загиблих і семеро поранених

Війська РФ обстріляли Донеччину: 2 загиблих, 7 поранених. Фото: Філашкін

За 9 грудня російські війська вбили двох мешканців Донеччини: у Миколаївці та Старій Миколаївці. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Ще 7 людей в області за добу дістали поранення. По двоє жителів травмовано у Миколаївці та Старій Миколаївці, ще двоє у Костянтинівці. І одна людина поранена у Новоекономічному», — йдеться у повідомленні Донецької військової адміністрації.



Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя і Волновахи вже склала 2896 осіб убитими й 6506 - пораненими.

Раніше повідомлялося, скільки жителів залишається у Часовоярській громаді.