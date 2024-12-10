З окупованих РФ територій Україна повернула ще п'ятьох дітей

Ще п'ятеро дітей з тимчасово окупованих територій повернулися до України. Фото: Brining Kids Back UA

Україна повернула з тимчасово окупованої території ще п'ятьох дітей. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, серед тих, хто повернувся, — троє юнаків, яким нещодавно виповнилося 18 років.

«Також важливим досягненням стало звільнення сім'ї з чотирьох осіб, у якій діти 11 та 14 років стали мішенню переслідувань за проукраїнську позицію сім'ї та допомогу 77-річній жінці, яка не могла евакуюватися самостійно», — написав Єрмак.

Нагадаємо, 2 грудня повідомлялося, що в Україну вдалося повернути ще шістьох дітей із тимчасово окупованих територій. Повернення вдалося здійснити у рамках президентської ініціативи Brining Kids Back UA.