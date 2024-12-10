Військові КНДР залишаються в Курській області у бойовій готовності

На території російської Курської області залишаються північнокорейські військові, вони готові розпочати бій будь-якої миті. Про це повідомила заступниця спікера Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу, передає інформаційне агентство Укрінформ.
«Війська КНДР досі знаходяться в Курській області», — заявила спікер.
За її словами, військовослужбовці Північної Кореї поки що не брали безпосередньої участі у бойових діях.
«Ми знаємо, що вони готові вступити в бій і продовжуємо моніторити ситуацію», — резюмувала Сінгх.
Нагадаємо, Сили оборони України зняли фільм про операцію в Курській області.
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