Військові КНДР залишаються в Курській області у бойовій готовності

На території російської Курської області залишаються північнокорейські військові, вони готові розпочати бій будь-якої миті. Про це повідомила заступниця спікера Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу, передає інформаційне агентство Укрінформ.



«Війська КНДР досі знаходяться в Курській області», — заявила спікер.



За її словами, військовослужбовці Північної Кореї поки що не брали безпосередньої участі у бойових діях.



«Ми знаємо, що вони готові вступити в бій і продовжуємо моніторити ситуацію», — резюмувала Сінгх.



Нагадаємо, Сили оборони України зняли фільм про операцію в Курській області.