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Військові КНДР залишаються в Курській області у бойовій готовності

10 грудня 2024, 12:59

Військові КНДР залишаються в Курській області у бойовій готовності

На території російської Курської області залишаються північнокорейські військові, вони готові розпочати бій будь-якої миті. Про це повідомила заступниця спікера Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу, передає інформаційне агентство Укрінформ.

«Війська КНДР досі знаходяться в Курській області», — заявила спікер.

За її словами, військовослужбовці Північної Кореї поки що не брали безпосередньої участі у бойових діях.

«Ми знаємо, що вони готові вступити в бій і продовжуємо моніторити ситуацію», — резюмувала Сінгх.

Нагадаємо, Сили оборони України зняли фільм про операцію в Курській області.

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