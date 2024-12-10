Окупанти підняли російський прапор над елеватором у Кураховому: у мережі з'явилося відео

Піднятий прапор РФ над елеватором у Кураховому. Фото: кадр із відео

У мережі з'явилися кадри з піднятим окупантами російським прапором над елеватором у місті Курахове Донецької області. Про це стало відомо з відео, опублікованого так званою «Народною міліцією ДНР».



За словами російського опозиційного військового експерта Яна Матвєєва, це не передній край і сам по собі прапор не підтверджує якогось нового просування загарбників у місті.



Елеватор знаходиться у північно-західній частині міста.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили наступ російських військ та підірвали міст під містом Покровськ Донецької області.