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Екіпаж «Білі янголи» потрапили під російський обстріл у Кураховому: є пошкодження

10 грудня 2024, 17:42

Екіпаж «Білі янголи» потрапили під російський обстріл у Кураховому: є пошкодження

Поліція проводить евакуацію мешканців. Поліція проводить евакуацію мешканців.

Поліцейський екіпаж «Білі янголи» продовжує проводити евакуацію місцевого населення на Донеччині. Нещодавно правоохоронці ледь не загинули у Кураховому, російські окупанти вкотре атакували їхній автомобіль. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Як зазначається, місцева мешканка отримала тяжке поранення внаслідок російської атаки, правоохоронці зголосилися допомогти постраждалій.

«Під час однієї з останніх евакуацій поліцейські потрапили під шквальний вогонь ворожих дронів. Автомобіль був пошкоджений, а правоохоронцям разом з цивільними довелося шукати притулку в будинку, який окупанти безжально обстрілювали «скидами»», — йдеться у повідомленні.

Як відомо, поліцейським вдалося врятуватися та доставити поранену до лікарні. Наразі жінка проходить лікування у медичному закладі.

Раніше ми писали, що в Кураховому Донецької області поліцейський екіпаж «Білі ангели» врятував потерпілого подружжя, якого атакували російські окупанти. Зокрема, росіяни скинули вибухівку з БПЛА.

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