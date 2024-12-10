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У Донецьку окупаційна влада не може впоратися з поривами та скаржиться на Україну: місто заливає

10 грудня 2024, 22:25

У Донецьку окупаційна влада не може впоратися з поривами та скаржиться на Україну: місто заливає

Порив у мікрорайоні Текстильник в окупованому Донецьку. Фото: соцмережі Порив у мікрорайоні Текстильник в окупованому Донецьку. Фото: соцмережі

В окупованому Донецьку мешканці мікрорайону Текстильник скаржаться на окупаційну владу, яка не в змозі впоратися з поривами. Про це стало відомо із повідомлень у місцевих групах у соціальних мережах.

Так, мешканці вулиці Петровського розповіли, що 9 грудня «комунальники» розрили порив, огородили його та поїхали, внаслідок чого люди залишилися без води. Співробітники окупаційних комунальних служб пообіцяли, що вже наступного дня привезуть новий гідрант та усунуть порив, але цього так і не сталося. У «водоканалі» донеччанам відповіли: «Запчастин немає, зварювальника немає».

У результаті частина людей пише гнівні пости на адресу окупаційної влади, частина – з іронією заявила «Текстильник пішов під воду». На підтвердження цього донеччани викладають відповідні фотографії.

10 грудня під час прямої лінії з жителями міста голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що зношеність мереж водопостачання у захопленій частині Донецької області перевищує 80%.

«Українське лихоліття, на жаль, позначилося і на цьому напрямку. Нічого не ремонтувалося належним чином, гроші не направлялися за призначенням. Щоразу, коли ми подаємо воду, коли нам доводиться її відключати, включати – виходить гідроудар. А у зношених мережах це одразу витік, одразу пориви. Близько 2000 аварій на день відбувається загалом», – сказав Пушилін.

Після слів Пушиліна місцеві жителі запитують: «Куди направлялися гроші останні 10 років?».

Нагадаємо, що в окупованому місті Горлівка на Донеччині 2000 абонентів залишаються без світла.

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