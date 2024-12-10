У ЗСУ розповіли про завдання російської армії на Курахівському напрямку

Ситуація на Курахівському напрямку. Фото: карта DeepState

На Курахівському напрямку для російських військ важливо вирівняти лінію фронту. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.



За його словами, це насамперед дозволить окупантам перегрупуватися та вивести деякі підрозділи на відновлення.



«А потім уже зосередити їх для подальшого наступу на цій ділянці фронту, як і на Покровському напрямку», – зазначив речник ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що у мережі з'явилися кадри з піднятим російським прапором над елеватором у Кураховому.