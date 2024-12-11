До Курська перекидають китайські військові багі — «АТЕШ»

У Курськ перекидають китайські військові багі. Фото: АТЕШ

Агенти українського опору «АТЕШ» зафіксували рух колони військових багі із мотовсюдиходами китайського виробництва «Desertcross 1000-3» на трасі М-4 у напрямку Курська. Про це повідомляє телеграм-канал «АТЕШ».

У Курськ перекидають китайські військові багі. Фото: АТЕШ

Техніка була помічена на ділянці між Ростовом-на-Дону та Воронежем. Дану техніку використовують для виконання ряду завдань: дозорних та розвідувальних операцій, рейдів, транспортування вантажів та евакуації поранених.



За даними російського Міноборони, армія РФ вже отримала 537 таких машин, а до кінця 2024 року планується закупити ще 1590 одиниць.

У Курськ перекидають китайські військові багі. Фото: АТЕШ

«Накопичення багі може свідчити про підготовку російських військ до рейдово-диверсійних операцій на території Курської області та інших прикордонних з Україною територій. Крім того, це може говорити про ширше використання такої техніки по всій лінії фронту», — йдеться в повідомленні.

Раніше у Чорноморському районі Криму український опір «АТЕШ» зафіксував приховане місце дислокації російських військових та техніки у Мар'їному.