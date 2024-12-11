У Запоріжжі рятувальники дістали з-під завалів двох жінок

З-під завалів у Запоріжжі дістали двох жінок. Фото: ДСНС Запоріжжя

Під час пошуково-рятувальних робіт на лінію Служби порятунку «101» зателефонували дві жінки, які повідомили, що перебувають під завалами зруйнованої будівлі. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.



Під час розмови рятувальники з'ясували деталі, щоб визначити їхнє точне місцеперебування. Отримавши важливу інформацію, надзвичайники за допомогою спецобладнання звільнили постраждалих.



«Понад сім годин жінки перебували під уламками, чекаючи допомоги. Завдяки злагодженій роботі рятувальників їх вдалося дістати з пастки й передати медикам. Після огляду лікарями швидкої допомоги обох жінок госпіталізували до медичного закладу», - заявили працівники ДСНС Запоріжжя.

Внаслідок удару по приватній клініці загинули 4 особи, 21 травмовано, серед них одна дитина. Один постраждалий помер у лікарні. Підрозділи ДСНС врятували 4 особи.