Донецький «Шахтар» розгромно програв «Баварії» у Лізі чемпіонів

Мюнхенська «Баварія» впевнено переграла донецький «Шахтар» у Лізі чемпіонів. Фото: ФК Шахтар/facebook

У вівторок, 10 грудня, у шостому турі основного етапу Ліги чемпіонів донецький «Шахтар» зустрічався з мюнхенською «Баварією».

Номінально домашній матч для «гірників» проходив у Гельзенкірхені і завершився поразкою з рахунком 1:5.

Донеччани яскраво розпочали гру та забили швидкий гол, коли Кевін у контратаці отримав пас від Зубкова та ідеально пробив у дальній кут. Однак мюнхенці швидко оволоділи повною ініціативою і зрівняли рахунок: Лаймер скористався невдалою грою у захисті від Грама і пробив точно під перекладину.

Ще до перерви мюнхенці вийшли вперед. Марлон Гомес «подарував» м'яч супернику, Мусіала увійшов у штрафний майданчик і віддав пас на Мюллера, а ветеран пробив у дотик.

У другому таймі ситуація не змінилася, а «Баварія» довела справу до розгрому. Спершу мюнхенці заробили пенальті, який реалізував Олісі.

Потім Мусіала гарно прибрав на паузі Грама та пробив без шансів для Різника. Крапку в доданий час поставив Олісі, який пройшов весь захист донеччан і переграв кіпера.

Підсумковий рахунок матчу – 1:5.