Українські морпіхи біля Покровська знищили бронеавтомобіль супротивника з екіпажем

ПТРК «Стугна-П». Фото: Defense News

Біля села Сонцівка Покровського району Донецької області протитанкісти 35-ї окремої бригади морської піхоти знищили з ПТРК «Стугна-П» російський бронеавтомобіль 3-СТС «Ахмат».

У мережі з'явилося відео знищення бронеавтомобіля супротивника.

Зазначається, що щонайменше п'ять окупантів було ліквідовано.

Коли було знято відео, не повідомляється.

Нагадаємо, раніше бійці 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ ліквідували десантників армії РФ у Курській області. Окупантів знищили бомбери розвідувальної роти та оператори FPV-дронів батальйону безпілотних систем 36-ї ОБМП.