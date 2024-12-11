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РФ двічі обстріляла Покровськ: пошкоджено будинки та газову трубу

11 грудня 2024, 09:51

РФ двічі обстріляла Покровськ: пошкоджено будинки та газову трубу

У вівторок, 10 грудня, російські окупанти двічі вдарили по Покровську Донецької області. Відомо, що пошкоджено житлові будинки, інформація про постраждалих не надходила. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

«Минулої доби у Покровську зафіксовано декілька влучань ворожих снарядів внаслідок обстрілів з боку російських військ», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, о 05:30 відбувся обстріл південної частини міста, внаслідок якого пошкоджено паркан приватного домоволодіння та газову трубу.

Крім того, близько 12:00 загарбники знову потрапили до тієї ж частини Покровська, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок.

Раніше ми писали, що російська армія за 10 грудня атакувала Костянтинівку Донецької області. У результаті удару одна людина отримала поранення.

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