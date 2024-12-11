Омбудсмен розповів, скільки українських військовополонених росіяни розстріляли за 2024 рік

Омбудсмен Дмитро Лубінець. Фото: особиста сторінка Лубінця у Телеграм

За 2024 рік вдалося офіційно підтвердити, що окупанти розстріляли 109 українських військовополонених. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.



За його словами, за попередні роки повномасштабної війни всього вдалося зафіксувати 177 випадків.



«Завжди була інформація про те, що росіяни часто порушують права військовополонених. Ми цю інформацію отримували через можливості наших розвідувальних та правоохоронних органів», – розповів Лубінець.

Нагадаємо, що 13 листопада загарбники розстріляли п'ятьох військовополонених ЗСУ на Покровському напрямку.