По російському Таганрогу ударили ракетою: пошкоджено підприємство

Російський Таганрог зазнав ракетного удару. Ілюстративне фото

У ніч з 10 на 11 грудня по російському місту Таганрог в Ростовській області було завдано ракетного удару, внаслідок чого постраждало промислове підприємство. Про це повідомив виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар.

«Сьогодні вночі ракетної атаки зазнав Таганрог. Ушкодження отримало промислове підприємство, згоріло 14 автомобілів на парковці», — написав Слюсар.

За його словами, ніхто з людей не постраждав.

«Обсяг отриманих пошкоджень уточнюється», — підкреслив Слюсар.

Водночас, російське видання Astra з посиланням на місцевих жителів повідомило, що ракета вдарила по ПАТ «Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва» (ТАНТК імені Г. М. Берієва).

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала інформацію про ракетну атаку по Таганрогу.

Нагадаємо, у ніч з 10 на 11 грудня безпілотники атакували нафтобазу корпорації «Транснефть», яка розташована у російському місті Брянськ.