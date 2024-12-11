На окупованій Луганщині хочуть дозволити надавати землю військовим РФ з віддалених регіонів – ОВА

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Фото: ЛОВА

Так звана «ЛНР» розробляє законопроєкт, яким хочуть дозволити надавати земельні ділянки на території окупованої Луганщини військовим РФ з віддалених регіонів. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, як приклад ставлять Якутію.



«Загарбники впевнені, що таке рішення посилить міграцію сімей російських військових. За рахунок цього намагатимуться вирішити проблему з нестачею кадрів, зокрема серед лікарів, вчителів та бухгалтерів», – розповів начальник ЛОВА.

Нагадаємо, що в Донецьку окупаційна влада не може впоратися з поривами та скаржиться на Україну. В результаті місто заливає.