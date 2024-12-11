За добу армія РФ атакувала Донеччину шість разів: пошкоджено три райони

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 10 грудня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За інформацією Філашкіна, під російський удар потрапили три райони регіону:



Покровський район. Пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки у Кураховому та околицях міста. У Покровську пошкоджено будинок.



Краматорський район. У Костянтинівці 1 людина поранена, пошкоджено 3 будинки і лінію електропередач.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків, багатоповерхівка і нежитлове приміщення. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.



Раніше ми писали, що російські окупанти двічі вдарили по Покровську Донецької області. Відомо, що пошкоджено житлові будинки, інформація про постраждалих не надходила.