Агентство Reuters повідомило нові подробиці зустрічі Зеленського та Трампа в Парижі

Трамп, Макрон та Зеленський на зустрічі в Парижі.

Президент Володимир Зеленський використав зустріч у Парижі з 47-м главою Білого дому Дональдом Трампом, щоб пояснити йому потребу України у гарантіях безпеки щодо завершення повномасштабної війни з Росією. Про це повідомляє агентство Reuters.

Як пише Reuters, розмова між Зеленським, Трампом і лідером Франції Еммануелем Макроном тривала протягом 35 хвилин і не включала конкретних деталей щодо будь-якого бачення миру. У той же час 47 президент США повторив слова про те, що бажає негайного припинення вогню, а також діалогу по завершенню війни.

Ще одне джерело видання розповіло, що Трамп поводився «доброзичливо, шанобливо та відкрито і, схоже, був налаштований слухати».

«Деякі ключові моменти були згадані під час зустрічі — наприклад, було сказано, що мир потребує гарантій, тому що одного лише припинення вогню недостатньо, Путін може порушити його знову, як він це робив раніше, без належних гарантій», — повідомило джерело в Офіс президента України.

Інші ж неназвані чиновники, які є наближеними до Трампа, пояснили, що республіканець поки що спрямовує зустрічі на побудову особистих відносин.

Загалом Зеленський та Макрон були «на одній хвилі» під час зустрічі і не намагалися загнати Трампа у глухий кут.

Ще один чиновник розповів, що президенти України та Франції пояснили республіканцю і те, що Путін 2024 року вже не той, що був 2017-го, під час попереднього президентства Трампа.

«Той же чиновник додав, що стрімке падіння президента Сирії Башара Асада і невдача, яка спіткала його близького союзника Росію, також були використані як аргумент для більш жорсткої позиції щодо Москви у майбутніх мирних зусиллях», — пише Reuters.

Раніше обраний на пост президента США Дональд Трамп закликав до «негайного припинення вогню» в Україні та закликав сторони розпочати переговори. За словами Трампа, президент України Володимир Зеленський готовий укласти «угоду» з Росією, щоб «покласти край божевіллям».