Трамп «бомбитиме» російську економіку, якщо Путін відмовиться зупинити війну — ЗМІ

Дональд Трамп. Фото: Euronews

Якщо глава Кремля Володимир Путін відмовиться припинити війну, президент США Дональд Трамп «бомбитиме» російську економіку. Про це пише британське видання The Telegraph.

Як зазначає автор статті Амброуз Еванс-Причард, у Кремлі вважають, що США припинять військову допомогу Україні, якщо Зеленський відмовиться від умов миру. У разі відмови Росії Вашингтон, навпаки, збільшить підтримку Києва, обвалить ціни на нафту та посилить тиск на російську економіку.

Журналіст також зазначає, що ситуація на Близькому Сході впливає на війну в Україні.

«Якщо Саудівська Аравія знову вирішить затопити світовий ринок дешевою нафтою, щоб повернути свою частку, ціна на нафту впаде нижче за $40, і економіка Росії вийде з-під контролю. Війна в Україні може завершитися в Ер-Ріяді», — йдеться у статті.

Нагадаємо, обраний на пост президента США Дональд Трамп раніше закликав до «негайного припинення вогню» в Україні та закликав сторони до початку переговорів. За словами Трампа, президент України Володимир Зеленський готовий укласти «угоду» з Росією, щоб «покласти край божевіллю».