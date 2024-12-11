Головком ЗСУ Сирський підтвердив нічні удари по авіазаводу в Таганрозі та нафтобазі у Брянську

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: hromadське

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час доповіді президенту Володимиру Зеленському підтвердив, що ЗСУ вночі атакували об'єкти в російських містах Таганрог та Брянськ. Про це Зеленський написав у своєму телеграм-каналі.

«Насамперед хочу подякувати нашим воїнам Збройних Сил України, які завдали минулої ночі відчутних ударів по російським цілям. Уражені військові об'єкти на території Росії, а також об'єкти паливно-енергетичного комплексу, що працює на агресію проти нашої держави та людей. Головком доповів про деталі ураження. Це саме така далекобійність та точність, які крок за кроком повертають Росію до реальності – до реальності того, що війну треба завершувати», — написав президент України.

Раніше повідомлялося, що у Брянській області РФ було атаковано нафтоналивний пункт нафтопроводу «Дружба» у селищі Свень, потім цю інформацію підтвердив Генштаб ЗСУ. Також у Таганрозі Ростовської області РФ було атаковано авіаремонтний завод.