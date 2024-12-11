Російські війська накопичують сили для боїв за Часів Яр – ЗСУ

Ситуація у Часовому Яру. Фото: карта DeepState

Армія РФ накопичує сили для боїв за місто Часів Яр Донецької області. Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.



За її словами, окупанти підтягують особовий склад, боєкомплект та техніку, але активних боїв не проводять.



«Однак штурми все одно відбуваються. Ворог використовує таку тактику: вони проходять через канал Сіверський Донець-Донбас і накопичуються в руїнах, в будинках, в підвалах для того, щоб пізніше атакувати. Росіяни почали використовувати обмежену кількість техніки, оскільки їм важко навести переправи чи мости через канал», – розповіла речниця ОТУ «Луганськ».

Нагадаємо, що Росія щотижня втрачає цілий полк на трьох напрямках у Донецькій області.