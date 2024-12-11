Трамп назвав завершення війни в Україні своїм головним пріоритетом у зовнішній політиці

Дональд Трамп. Фото: Euronews

Обраний президент США Дональд Трамп в інтерв'ю французькому тижневику Paris Match заявив, що пріоритетом є «вирішення проблеми України з Росією», а також конфлікту на Близькому Сході, хоча останній він оцінив як «менш складну ситуацію» для врегулювання.

«Пріоритетом є вирішення проблеми України з Росією. Ці дві країни зазнають неймовірних людських втрат. Сотні тисяч солдатів загинули», — заявив Трамп в інтерв'ю під час візиту до Парижа з нагоди відкриття собору Нотр-Дам.

«Близький Схід також є великим пріоритетом, але я думаю, що з ним впоратися не так складно, як з Україною та Росією», — сказав Трамп.

У суботу в Парижі обраний президент поговорив із українським лідером Володимиром Зеленським; президент Франції Еммануель Макрон також був присутнім на тристоронній зустрічі. Зеленський, коментуючи пізніше зустріч у соціальних мережах, висловив «глибоку подяку» Трампу за його «тверду рішучість» припинити війну.

У минулому Трамп заявляв, що прийшовши до влади, він закінчить війну, яка триває вже майже три роки, «за 24 години». Це викликало побоювання української сторони, що на неї буде тиск, щоб змусити її піти на значні територіальні поступки Росії в обмін на мир.

У неділю Трамп на своїй соціальній платформі Truth закликав до «негайного припинення вогню» і додав, що Зеленський готовий «укласти угоду» з Росією, щоб «покласти край цьому божевіллю».

Нагадаємо, британське видання The Telegraph повідомило, що Дональд Трамп ударить по російській економіці у разі відмови Путіна припинити війну.