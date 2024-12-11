«Новини Донбасу» дізналися про роботу «Нової пошти» у Покровську Донецької області

Деякі користувачі соціальних мереж із Покровська Донецької області повідомили вранці в середу, 11 грудня, що, за їхньою інформацією, «Нова пошта» у місті працює сьогодні останній день.

Кореспондент «Новин Донбасу» зателефонував до гарячої лінії «Нової пошти», щоб перевірити цю інформацію.

Представник «НП» відповів, що наразі у Покровську не працює лише відділення №1.

Відділення №2 та №3 продовжують роботу з клієнтами, проте «у будь-який момент вони можуть закритися без попередження», додали у «Новій пошті».