За листопад в Україні від російських обстрілів загинуло більше мирних жителів, ніж рік тому

У листопаді війна РФ проти України забрала життя щонайменше 165 мирних жителів, із них 8 — це діти. Ще 887 осіб дістали поранення, з них 57 поранено. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець із посиланням на дані Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.



«Всього з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло 12 340 цивільних. Ще 27 836 отримали різного роду поранення. Моніторингова місія ООН зазначила, що кількість втрат у листопаді 2024 року стала значно більшою, ніж у листопаді 2023 року (113 загиблих, 363 поранених)», — розповів Лубінець.



Він зазначив, що 65 громадян України загинули внаслідок використання окупантами далекобійної зброї (ракет та боєприпасів). На Херсонщині майже щодня від обстрілів безпілотними літальними апаратами малої дальності (дронами) гинуть і зазнають поранень мирні жителі.



Місія ООН також наголосила, що російські збройні сили відновили широкомасштабні скоординовані атаки на енергетичну інфраструктуру України.



«Світ не повинен просто спостерігати за зміною статистики жертв. Світ має зробити все, щоб терористична Росія відповіла за кожне зруйноване життя», — вважає Лубінець.

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