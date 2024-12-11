З шести населених пунктів Донеччини залишається вивезти майже 90 дітей — ОВА

Із шести населених пунктів Донецької області залишається вивезти 87 дітей. Фото: Донецька ОВА

У шести населених пунктах Донецької області, де оголошено примусову евакуацію сімей з дітьми, проживає 87 дітей. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної військової адміністрації.



За словами в.о. начальниці служби у справах дітей Юлії Рижакової, протягом минулого тижня було евакуйовано 50 дітей.



На підконтрольній українській владі території Донецької області станом на 10 грудня залишаються 316 тисяч цивільних. Серед них — 23056 дітей.



Крім того, у 19 громадах, чия територія визнана зоною активних бойових дій, мешкають 54 тисячі осіб, серед них — 326 дітей.



Раніше ми писали, що у місті Часів Яр Донецької області залишаються 297 цивільних, у Кураховому — понад 400. Ці люди відмовляються евакуюватися. Дітей у цих громадах немає.