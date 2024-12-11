В «Укренерго» розповіли, як вимикатимуть світло 12 грудня

В Україні в четвер, 12 грудня, обмеження споживання електроенергії для побутових споживачів діятимуть з 07.00 до 22.00. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.



Як будуть вимикати світло:



- 07:00-08:00 — одна черга відключень;



- 08:00-19:00 — дві черги відключень;



- 19:00-22:00 — одна черга відключень.



Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності продовжуватиметься з 07:00 до 22:00.



У відомстві зазначили, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських атак.



«Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що у тимчасово окупованому місті Новодружеськ Луганської області після початку повномасштабної війни почалися проблеми з електропостачанням. У місті близько двох років немає світла.