10 співробітників «Укрзалізниці» підозрюють у махінаціях з продажу квитків

Правоохоронці повідомили про підозру 10 співробітників «Укрзалізниці». Участь у злочинній організації. За даними слідства, вони заробляли мільйони на квитках на міжнародні сполучення — продавали їх по 300-500 євро.



Досудовим розслідуванням встановлено, що організував «бізнес на квитках» голова Первинної профспілкової організації Вагонної дільниці станції Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія». Він залучив до своєї діяльності заступника начальника цієї дільниці, інструкторів поїзних бригад та начальників поїздів міжнародного сполучення.



Усі учасники махінацій систематично продавали пасажирам місця в службових купе та купе відпочинку провідників, а також вільні місця. Їх продавали за ціною в 300-500 євро за офіційної вартості квитка на поїзд Київ-Варшава - 3700 гривень. Гроші пасажири платили «на руки» начальникам поїздів або провідникам міжнародного напрямку.

Крім того, до запровадження «Укрзалізницею» системи верифікації пасажирів через «Дія.Підпис», учасники схеми викуповували квитки з метою їхнього подальшого перепродажу пасажирам безпосередньо напередодні відправлення.



За зазначеними схемами продавали квитки №67/68 Київ-Варшава, №19/20 Київ-Хелм, №119/120 Дніпро-Київ-Хелм-Київ-Дніпро, №23/24 Київ-Хелм, №89/90 Київ-Перемишель, №351/352 Київ-Кишинів, а також інші поїзди міжнародного сполучення.

Вірогідно відомо, що така схема діяла з січня по червень 2024 року. Отримані гроші учасники схеми ділили між собою. За попередніми підрахунками, внаслідок неврахованого продажу квитків компанія «Укрзалізниця» втратила понад 73 мільйони прибутку.



Під час понад 80 обшуків правоохоронці вилучили грошей у національній та іноземній валюті на суму майже 5 мільйонів, автомобілі, чорнові записи, документацію, телефони тощо.



Слідчі дії тривають.



Учасників схеми підозрюють за кількома статтями Кримінального кодексу.

ч. 1, 2 та 3 ст. 255 КК України (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній),

ч. 1 та 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

У повідомленні не вказано імен фігурантів. За даними ЗМІ, тіньовим куратором схеми був Іван Супруненко — голова первинної профспілкової організації, колишній начальник резерву провідників.