Краматорське УПСЗН кілька днів не прийматиме переселенців

У Краматорську управління праці та соцзахисту населення (УПСЗН) не здійснюватиме прийом внутрішньо переміщених осіб (ВПО) протягом найближчих кількох днів. Про це сьогодні повідомила міська військова адміністрація Краматорська.

«Управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради повідомляє, що відділ по роботі з внутрішньо переміщеними особами з технічних причин 12, 13 та 16 грудня 2024 року не здійснюватиме прийом внутрішньо переміщених осіб (14-15 грудня – вихідні дні)», — йдеться у повідомленні.

За консультаціями просять звертатись за телефоном «гарячої лінії»: (095) 402 41 51.