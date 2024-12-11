Мінімум 50 українських священнослужителів вбито російськими окупантами — Зеленський

З початку повномасштабної війни РФ вбила 50 українських священнослужителів, декого катували. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Дуже багато священників, різних священників, вони були у полоні. Або їх було вбито. До речі, 50 убили. І вбили по-різному. Є всі докази, як вони їх катували», — сказав Зеленський в інтерв'ю CBN.



За словами президента, окупанти катували священників «тільки за те, що вони мали служити Кирилу, патріарху Москви, і служити їхнім церквам».



Окрім цього, російська армія зруйнувала близько 700 церков бомбами та ракетами.

У вересні Верховна Рада ухвалила закон про заборону в Україні церков, пов'язаних із Росією. Громадам УПЦ МП дали 9 місяців на те, щоб розірвати зв'язки з РПЦ, тобто навесні 2025 року.