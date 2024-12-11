У Таганрозі удар прийшовся не тільки по аеродрому та заводу, а й по військовій частині — ЗМІ

Внаслідок атаки по Таганрогу (РФ), крім авіаремонтного заводу та військового аеродрому, постраждала військова частина, де дислокується 5-а авіаційна група 6955-ї АвБ. Про це повідомляє видання ASTRA, посилаючись на два джерела.



«Я ґрунтуюся на тому, що у великій кімнаті видно грубку. Я це приміщення знаю. Далі в них іде довгий коридор. Але тільки на підставі цієї кімнати — це була велика загальна кухня. І будівля білої цегли, п'ятиповерхова. Це будівля готелю, там два роки тому жили цивільні, але їх виселили і туди заселили контрактників як місце перекидання складу. Зараз там цивільних немає», — цитує співрозмовника ASTRA.



За його словами, з самого ранку від військової частини проїжджали швидкі машини, імовірно, з евакуйованими і пораненими, а доступ до території військового містечка закрили.





Міністерство оборони Російської Федерації підтвердило удар по військовому аеродрому в Таганрозі, заявивши, що це були ракети ATACMS. Крім аеродрому було атаковано авіаремонтний завод.



Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський сьогодні під час доповіді президенту Володимиру Зеленському підтвердив, що ЗСУ вночі атакували об'єкти у російських містах Таганрог та Брянськ.



Нагадаємо, раніше засоби масової інформації також повідомляли, що вночі 11 грудня авіазавод у російському Таганрозі атакували українські ракети-дрони «Паляниця».