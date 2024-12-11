Україні варто чекати ще на один удар «Орешником» найближчими днями — ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена має у своєму розпорядженні дані, що Росія може запустити ще одну балістичну ракету середньої дальності по Україні. Це може бути представлене Москвою як відповідь на удари по території російських Брянська та Таганрога.



Як пише Bloomberg, посилаючись на анонімного американського чиновника, атака РФ може відбутися протягом декількох днів.



«Попередження прозвучало після того, як міністерство оборони Росії пообіцяло відреагувати на удар України по військовому летовищу на південному заході Ростовської області, як воно стверджує, шістьма поставленими США ракетами ATACMS», — пише видання.

Міністерство оборони Російської Федерації підтвердило удар по військовому летовищу в Таганрозі, стверджуючи, що це були ракети ATACMS. Крім аеродрому було атаковано авіаремонтний завод. Про це раніше повідомляли ЗМІ.



Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський сьогодні під час доповіді президенту Володимиру Зеленському підтвердив, що ЗСУ вночі атакували об'єкти у російських містах Таганрог та Брянськ.



Нагадаємо, раніше засоби масової інформації також повідомляли, що вночі 11 грудня авіазавод у російському Таганрозі атакували українські ракети-дрони «Паляниця».



Нагадаємо, у місті Дніпро рано вранці у четвер, 21 листопада, пролунали вибухи на тлі масштабної повітряної тривоги. Місцеві жителі у телеграм-каналах повідомляли про «прильоти» і як мінімум про дві пожежі внаслідок обстрілу російських військ. Також у мережі з'явилися фото та відео, що свідчать про повітряну атаку противника на Дніпро.

Пізніше стало відомо, що російські військові вдарили містом новою балістичною ракетою «Орешник».