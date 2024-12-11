Бої під Покровськом: Окупанти тиснуть живою силою

На Покровському напрямку на Донеччині тривають запеклі бої. Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив, що війська РФ перевершують Сили оборони в живій силі.



«Доводиться приймати нестандартні рішення для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів. Бої мають виключно жорсткий характер. Російські окупанти кидають уперед усі сили, намагаючись прорвати оборону наших військ», — повідомив головнокомандувач ЗСУ.



Він розповів, що відвідав військовослужбовців 38-ї окремої бригади морської піхоти.



За словами Сирського, за таких умов головне завдання України — посилити оборону, зокрема, забезпечити підрозділи достатньою кількістю боєприпасів та їх постійним підвезенням.



«Вислухав інформацію про наявні проблеми та дав відповідні розпорядження. Вдячний воїнам за мужність та стійкість у боротьбі з ворогом», — додав він.

Український військово-аналітичний ресурс DeepState опублікував сьогодні свіжу карту бойових дій на Покровському напрямку в Донецькій області. За даними аналітиків ресурсу, від кордонів міста Покровськ російську армію відокремлює всього 1,76 кілометра.



Раніше сьогодні начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону повідомив, що у прифронтовому Покровську станом на 11 грудня залишається 11 тисяч осіб, серед них — 18 дітей. Місцева влада планує до кінця поточного тижня евакувати всіх дітей.



Нагадаємо, за минулу добу війська РФ атакували укріплення ЗСУ на Покровському напрямку, проводили штурмові дії поблизу Вознесенки, Сонцівки та Гродівки.