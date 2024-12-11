Головне за день: Армія РФ на підході до Покровська. Атака на Брянськ і Таганрог

Суспільство



У шести населених пунктах Донецької області, де оголошено примусову евакуацію сімей з дітьми, проживає 87 дітей. За минулий тиждень було евакуйовано 50 дітей.



Від кордонів міста Покровськ російську армію відокремлює лише 1,76 кілометра. У місті залишається 11 тисяч людей, серед них 18 дітей. Місцева влада планує до кінця цього тижня евакуювати всіх дітей. У Часовому Яру Донецької області залишаються 297 цивільних, у Кураховому — понад 400. Ці люди відмовляються евакуюватися.



В окупованій Горлівці через обстріл немає світла, води та тепла. Без електроенергії – 77 тисяч жителів Микитівського та Центрально-Міського районів міста, без води – понад 106 тисяч абонентів. Ще понад 15 тисяч мешканців залишились без тепла.



Угруповання «ЛНР» розробляє «законопроєкт», яким хочуть дозволити надавати земельні ділянки на території окупованої Луганщини військовим РФ із віддалених регіонів.



Бойові дії



РФ вранці вдарила по Покровську: поранено двох людей. Число загиблих від удару в Запоріжжі збільшилося до дев'яти, ще 22 поранені. Внаслідок влучення частково зруйновано будівлю приватної клініки та розташоване поруч кафе.



З початку повномасштабної війни РФ вбила 50 українських священнослужителів, декого катували, повідомив президент України Володимир Зеленський.



За даними омбудсмена Дмитра Лубинця, за 2024 рік вдалося офіційно підтвердити , що окупанти розстріляли 109 українських військовополонених.



Вночі підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та ГУР завдали удару по нафтобазі у місті Брянськ РФ. Після влучення почалася масштабна пожежа. Результати бойової роботи уточнюються.



Внаслідок атаки по Таганрогу (РФ) пошкоджено авіаремонтний завод, військовий аеродром, а також військову частину, де дислокується 5-а авіаційна група 6955-ї АвБ. З ранку від військової частини проїжджали швидкі машини, імовірно, з евакуйованими та пораненими, а доступ на всю територію військового містечка закрили.



Українські війська відкинули ЗС РФ від села Константинопольське на Донеччині, повідомили аналітики DeepState. У той же час росіяни просунулися у місті Курахове, селищі Шевченка та селі Сонцовка.



Адміністрація президента США Джо Байдена має в своєму розпорядженні дані, що Росія може запустити ще одну балістичну ракету середньої дальності по Україні. Це може бути представлене Москвою як відповідь на удари по території російських Брянська та Таганрога. Як пише Bloomberg, посилаючись на анонімного американського чиновника, атака РФ може відбутися протягом декількох днів.



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