У Новоазовському районі Донецької області вночі прогриміли вибухи: ймовірна атака на військовий склад

У селищі Маркіне Новоазовського району, ймовірно, вибухнув склад із боєприпасами. Колаж: Андрющенко Time/Telegram

У ніч проти 12 грудня у селищі Маркіне Новоазовського району на окупованій частині Донецької області пролунали вибухи. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив колишній радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Ймовірно, удар було завдано по складу з боєкомплектом.

«Маркіне, Новоазовський район, Донецька область. О 2:02 раптом склад із боєкомплектом злетів у повітря через атаку», — написав Андрющенко.

Він додав, що детонацію та заграву спостерігали до 4:20 ранку.

«Відгомін [вибухів] було чутно за 40 км від місця — у Таганрозі», — зазначив Андрющенко.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає.