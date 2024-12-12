Обстріл у Донецькій області: пошкоджено будинки, павільйони та газопровід

Минулої доби під обстріл окупантів РФ у Донецькій області потрапили десятки будинків, торгові павільйони та газопровід. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Він також зазначив, що всього за добу російські війська 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини:
Крім того, з лінії фронту було евакуйовано 202 людини, у тому числі 23 дитини. Нагадаємо, за 11 грудня росіяни поранили чотирьох жителів Донецької області.
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