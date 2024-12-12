Обстріл у Донецькій області: пошкоджено будинки, павільйони та газопровід

Під обстріл РФ у Донецькій області потрапили десятки будинків. Фото: Філашкін

Минулої доби під обстріл окупантів РФ у Донецькій області потрапили десятки будинків, торгові павільйони та газопровід. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Він також зазначив, що всього за добу російські війська 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини:

Волноваський район . В Андріївці Великоновосілківської громади зруйновано 2 будинки.

. В Андріївці Великоновосілківської громади зруйновано 2 будинки. Покровський район . Під постійним вогнем Курахове, Старі Терни, Успенівка, Ганнівка, Веселий Гай, Трудове, Костянтинопільське, Сухі Яли, Дачне, Дальнє і Сонцівка. У Покровську поранено 3 людини, зруйновано будинок, пошкоджено 6 будинків, 3 торгові павільйони, газогін і автівку.

. Під постійним вогнем Курахове, Старі Терни, Успенівка, Ганнівка, Веселий Гай, Трудове, Костянтинопільське, Сухі Яли, Дачне, Дальнє і Сонцівка. У Покровську поранено 3 людини, зруйновано будинок, пошкоджено 6 будинків, 3 торгові павільйони, газогін і автівку. Краматорський район . У селах Костянтинівської громади повторно пошкоджено численні будинки.

. У селах Костянтинівської громади повторно пошкоджено численні будинки. Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, 2 багатоповерхівки й промислова будівля.

Крім того, з лінії фронту було евакуйовано 202 людини, у тому числі 23 дитини. Нагадаємо, за 11 грудня росіяни поранили чотирьох жителів Донецької області.