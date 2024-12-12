У Донецьку ФСБ затримала місцевого жителя: його підозрюють «у пособництві під час підготовки підриву авто Міноборони РФ»

Затримання жителя окупованого Донецька. Фото: кадр із відео

Співробітники ФСБ затримали мешканця захопленого Донецька за нібито «пособництво у підготовці до підриву службового автомобіля Міністерства оборони Росії». Про це повідомило прокремлівське агентство «РІА Новини» з посиланням на фейкове «Управління ФСБ по ДНР».



Окупанти заявили, що затриманий нібито «за завданням ГУР вилучив сховок, підготовлений українськими диверсантами, в якому були компоненти для створення саморобного вибухового пристрою».



Цей вибуховий пристрій чоловік нібито мав передати третім особам для підриву службового автомобіля Міноборони РФ.

Нагадаємо, що так званий «Верховний суд ДНР» виніс «вирок» дев'яти морпіхам ЗСУ, яких окупанти звинувачують в «обстрілі житлових будинків».