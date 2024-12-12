РФ вдарила балістикою по Запоріжжю: під завалами залишається ще одна людина

Наслідки російського удару по центру Запорожжя. Фото: Новини Донбасу

У прифронтовому Запоріжжі понад добу продовжуються пошуки людей під завалами приватної клініки, по якій 10 грудня Росія вдарила ракетою «Іскандер». Число загиблих зросло до десяти, 22 особи поранені. Під завалами залишається ще одна людина.



У місті 11 грудня було оголошено день жалоби за загиблими.





Мешканець Запоріжжя Юрій був пацієнтом клініки, проте його врятувало те, що під час атаки він перебував в укритті.





«Прийшов до Юнімеду на обстеження на 15:00, напевно, о 14:59 був приліт поряд. Ну врятувало, що у підвалі там тільки двері вилетіли. Так тьху-тьху все обійшлося. Трохи пошкодження машини, але все гаразд у мене», — розповів він журналісту «Новин Донбасу».



Ударною хвилею пошкоджено понад 20 будинків. За допомогою звернулися вже півсотні городян. На місці ракетної атаки працює близько 160 осіб та 40 одиниць техніки.





«У Запоріжжі за останні чотири дні це друга жалоба. За останні 4 дні загинули майже 20 цивільних людей. Мирних людей, які просто жили своїм життям. Якщо говорити про удар, який завдано 10 грудня, до речі, у день захисту прав людини, то удар припав по центру міста, там низка об'єктів інфраструктури, якою користуються люди: лікарні, бізнес-кафе. Пошкоджено близько 20 будинків багатоповерхових, які розміщені поряд із центром події», — розповіла в.о. мера Запоріжжя Регіна Харченко.





Раніше ми писали, що в Запоріжжі після ракетного удару РФ збільшилася кількість загиблих, наразі вже відомо про 10 убитих мирних жителів.