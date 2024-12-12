Росіяни здійснили понад 200 атак за добу, найбільше — на Покровському та Курахівському напрямках

Ситуація на фронті станом на 8:00. Фото: скриншот

Протягом минулої доби зафіксовано 203 бойових зіткнення, найбільше — на Курахівському та Покровському напрямах. Ситуація на фронті залишається складною. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«За вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних та 15 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 24 КАБ. Крім цього, здійснив три з половиною тисячі обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, з них 134 — з реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження понад тисячу дронів-камікадзе», — йдеться у повідомленні.



Яка ситуація на фронті:



На Харківському напрямку російські окупанти шість разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця та Вовчанськ.



На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників.



На Лиманському напрямку загарбники 30 разів атакували позиції українських захисників. Намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Твердохлібового, Дружелюбівки, Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Тернів, Торського, Григорівки, Копанки та у Серебрянському лісі.



На Сіверському напрямку українські захисники відбили один штурм російських загарбників поблизу населеного пункту Верхньокам’янське.



На Краматорському напрямку минулої доби противник проводив дві спроби просунутися вперед поблизу населених пунктів Часів Яр та Ступочки.



Активно застосовуючи керовані авіабомби на Торецькому напрямку минулої доби окупанти п’ять разів штурмували позиції наших оборонців у районі Торецька.



На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 наступальних дій агресора. Росіяни штурмували українські позиції в районах населених пунктів Шевченко, Піщане, Новотроїцьке, Новоолексіївка, Новий Труд, Даченське, Лисівка, Миролюбівка, Промінь та Покровськ.



На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 49 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Даченського, Зорі, Курахового, Дачного, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки та Успенівки.



На Времівському напрямку противник здійснив 29 штурмів наших позицій в районах Трудового, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Благодатного та Новодарівки.



Минулої доби на Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших оборонців поблизу Новоандріївки.



П’ять разів безрезультатно загарбники намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку.



В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 22 атаки російських загарбників.



На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.





Раніше ми писали, що за 11 грудня під обстріл окупантів РФ у Донецькій області потрапили десятки будинків, торгові павільйони та газопровід.