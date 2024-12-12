На окупованій Луганщині майже у 80% населених пунктів неможливо купити ліки – ОВА

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Фото: ЛОВА

У 77% населених пунктів окупованої Луганської області неможливо купити ліки. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, йдеться про 714 із 920 населених пунктів.



«Для купівлі життєво необхідних медичних препаратів місцевому населенню доводиться їхати за кілька десятків кілометрів. Крім того, у 88 селах ліки відпускають лише у фельдшерсько-акушерських пунктах і виключно у ті дні, коли вони працюють. Список медичних засобів там дуже обмежений», – сказав Лисогор.



Начальник ЛОВА зазначив, що ситуація не краща і в інших 118 населених пунктах.



«Наприклад, у Рубіжному чи Сіверськодонецьку, де в середньому одна аптека обслуговує по 10 000 людей без урахування гостей із сусідніх міст та сіл», – додав він.

Нагадаємо, що в Донецьку окупаційна влада не може впоратися з поривами та скаржиться на Україну. В результаті місто заливає.